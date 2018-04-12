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الخميس 12/أبريل/2018 - 12:01 م

مصطفى قمر يحيى الحفل النهائى لـ«Miss Eco International»

مصطفى قمر
مصطفى قمر
حسين الجندي
dostor.org/2125899

في إطار التحضيرات للحفل النهائي لمسابقة Miss Eco International 2018، المقرر إقامته الجمعة الموافق 27 أبريل الجاري على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة.

حيث تعاقدت الدكتورة آمال رزق، رئيسة المسابقة، مع الفنان مصطفى قمر، لإحياء الحفل النهائي، مؤكدة أنه رحب بالمشاركة كثيرًا للمساهمة في حدث عالمي، يساعد على دعم وتنشيط السياحة في مصر.

يذكر أن فعاليات المسابقة تبدأ من 11 أبريل وحتى 27 أبريل الجاري، حيث يخضعن المتسابقات لمراحل مختلفة تبدأ بزيارة أهرامات الجيزة وبعدها الانتقال إلى «مرسى علم» ومنها إلى «السخنة»، ثم إلى مدينة الأقصر لزيارة المعالم الأثرية والسياحية هناك، وتنتهي بالحفل النهائي لتتويج الملكة والمقرر إقامته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

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