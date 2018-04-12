القاهرة : الخميس 12 أبريل 2018
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الخميس 12/أبريل/2018 - 07:25 ص

اليوم.. محاكمة الضابط المتهم بقتل «عفروتو»

عفروتو
عفروتو
dostor.org/2125585

تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، محاكمة "محمد.س"، معاون مباحث بقسم المقطم، وأمين الشرطة "محمد.أ"، بتهمة قتل المجني عليه محمد عبدالحكيم "عفروتو".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين وعضوية المستشارين أحمد الغندور وهشام السيد.

وكشفت التحقيقات عن أنه في 5 يناير الماضي، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبدالحكيم "عفروتو" في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة بأن قاما باستيقافه وضبطه دون سند إجرائي مشروع وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

أرجع تقرير الطب الشرعي وفاة المجني عليه إلى أنه يعاني من انسكاب دموي رأسي الوضع مقابل الضلع السابع الأيسر على الخط الإبطي الأمامي وكسر بالضلع السابع الأيسر وكدمة بالحافة السفلية في الفص السفلي للرئة اليسرى، وتهتكات شديدة بالطحال ونزيف دموي، بتجويف البطن.

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