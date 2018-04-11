برلمانية المحافظين تحث الغرف التجارية على تقسيط ملابس الصيف

حثت هالة أبوالسعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين بمجلس النواب، شعبة الملابس فى اتحاد الغرف التجارية، على تبنى مبادرة لبيع الملابس الصيفية للمواطنين بالتقسيط، وبفائدة لا تزيد علي 5 % تخفيفا على كاهل المواطنين من أصحاب المعاشات الأمر الذى سينعش حركة المبيع بهذا القطاع.



وأوضحت أبوالسعد، أن تلك الخطوة لها فوائد لكلا الطرفين، خاصة أن مبيعات الملابس خلال موسم الشتاء المنصرم كانت فى حدود الـ 50% فقط بسبب حالة الركود التى شهدتها أسواق الملابس بعد ارتفاع أسعارها إلى الضعف، وفى حالة إطلاق المبادرة وإقبال محدودى الدخل على شراء الملابس ستؤدى إلى نقلة نوعية فى هذا القطاع.



وتابعت: أن مبيعات الملابس الشتوية أصيبت بالشلل التام، لذا فالبحث عن حلول غير تقليدية فى هذه المرحلة أمر جدى للغاية، لإنقاذ القطاع من الكساد فى ظل التراجع المستمر فى نسب المبيعات الذى بات مخيفا وأرخى بظلال سلبية على هذه الصناعة.



وطالبت شعبة الملابس فى اتحاد الغرف التجارية بتبنى إطلاق مبادرة "البيع بالتقسيط للمواطنين"، لتشجيع ذوى الدخول المحدودة للإقبال على الشراء الأمر الذى سينعش هذه الصناعة، خاصة أنهم الفئة الأضخم فى المجتمع المصرى، وستحل أزمة كبيرة تواجه أسرا مصرية كثيرة؛ لأن غالبية الأسر لا تستطيع تدبير هذه الميزانية مرة واحدة.



وذكرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير سابق ارتفاع معدل التغير فى أسعار الملابس الجاهزة على أساس سنوى بنسبة 24.1 %.