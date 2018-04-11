يسرا تنتهي من تصوير «لدينا أقوال أخرى» في أول أسبوع من رمضان

أكد المخرج محمد علي أنه سينتهي من تصوير مسلسل "لدينا اقوال أخرى"- بطولة الفنانة يسرا- خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان؛ للتفرغ لأعمال المونتاج والمكساج لباقي الحلقات.



وفى سياق متصل، يواصل فريق العمل، تصوير مشاهدهم، للأسبوع العاشر على التوالي، فى عدة أماكن منها "6 أكتوبر والتجمع الخامس".



وتظهر النجمة يسرا خلال العمل بشخصية مستشارة قانونية فى المحكمة الدستورية، تتعرض لضغوط نفسية بعد فقدان ابنها في الحلقات الأولى من المسلسل، إلى أن تتورط في جريمة قتل ويتم القبض عليها.



يذكر أن يسرا والمخرج محمد علي، والشركة المنتجة، استقروا على اسم "لدينا أقوال أخرى" بدلا من "بنى يوسف" بشكل نهائي، ويشارك فى بطولته- إلى جانب يسرا- كل من "نجلاء بدر، شيرين رضا، أحمد حاتم، محمد شاهين، جينا سليم، محمد الشرنوبى، تيام مصطفى قمر، هدى المفتى"، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن وخالد أبوبكر، وإخراج محمد علي، وإنتاج العدل جروب.