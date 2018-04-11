أول رد من محمد صلاح على احتساب هدف لـ«هاري كين»

علّق محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول على قرار رابطة الدورى الإنجليزى "بريميرليج" بقبول استئناف نادى توتنهام واحتساب هدفه الثانى أمام ستوك سيتى لصالح هارى كين.



وعبّر نجم منتخب مصر، مهاجم ليفربول الإنجليزي، مندهشًا في تغريدة سريعة عبر موقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغّر «تويتر» قال فيها: woooow really»



وأعلنت رابطة البريميرليج رسميًا، مساء الأربعاء أنها وافقت على قبول استئناف توتنهام، واحتسبت الهدف الثانى للسبيرز أمام ستوك سيتى فى مباراة السبت الماضى لهارى كين، بدلاً من كريستيان إريكسن.