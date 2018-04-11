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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 01:50 م

وزير الداخلية يهنيء «جمعة» بذكرى «الإسراء والمعراج»

وزير الداخلية مجدى
وزير الداخلية مجدى عبد الغفارالدكتور محمد مختار جمعة
مريم جبل و عمرو المزيدي
dostor.org/2124880

بعث وزير الداخلية مجدى عبد الغفار، برقية تهنئة لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

جاء بها:" يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وصادق التمنيات بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج التى تذكرنا بأن الرسول المصطفى الذى أسرى به الله عز وجل قد حمل رسالته ومعجزته الخالدة لينشر الهداية بين البشرية جمعاء بكل سماحة وإعتدال ووسطية فى سبيل خدمة الإسلام الحنيف وإعلاء كلمة الحق.. ولا يسعنى فى هذه المناسبة إلا أن نبتهل إلى المولى عز وجل بأن يبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة، وأن يعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء".

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