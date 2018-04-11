وزير الداخلية يهنيء «الطيب» بمناسبة ذكرى «الإسراء والمعراج»

بعث وزير الداخلية، مجدى عبدالغفار، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور، أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.



جاء بها: " بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة أن نعرب لفضيلتكم ومؤسسة الأزهر الشريف عن خالص تهنئتنا القلبية بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج التى إختص بها المولى عز وجل رسوله الكريم – صلى الله على وسلم – لتبعث العقيدة فى نفوس المسلمين أبد الدهر أعظم معانى الحق والتسامح والوسطية والإعتدال.. ونحن إذ نحتفل بهذه المناسبة فإننا ندعو الله العلى القدير أن يبارك جهودكم ليظل أزهرنا الشريف منارة للهدى والإستنارة ومقصد السائلين لصحيح الدين وأن يعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وعزة ورخاء.. وكـل عـام وفضيلتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".