طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لمغادرة ولى عهد أبوظبى

أعلنت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، حالة الاستنفار والطوارئ القصوى استعدادا لتأمين مغادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، بعد زيارة للقاهرة استغرقت يومين، التقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحثا خلالها سبل التعاون بين البلدين فى شتى المجالات.



وفتحت الصالة الرئاسية بالمطار أبوابها، وانتظمت الخدمات الأمنية أمام الصالة وفي الطرق المودية للمطار، كما تم منع دخول السيارات بمنطقة كبار الزوار.



ومشطت فرق المفرقعات المنطقة مستخدمة الكلاب البوليسية.