موفد روسى يبحث فى طهران التهديدات الغربية بتوجيه ضربة لسوريا

بحث المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، خلال زيارة مفاجئة الى طهران، أمس الثلاثاء، التهديدات الغربية بتوجيه ضربة عسكرية الى النظام السوري؛ ردًا على هجوم كيميائي مفترض استهدف مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة في غوطة دمشق.



وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (أرنا): «إن لافرنتييف أجرى محادثات معمّقة حول الوضع في سوريا مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على شمخاني ومسؤولين آخرين».



وأضافت: «أن المحادثات تناولت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل عسكريا في سوريا».



وكانت طهران أعلنت في وقت سابق أمس الثلاثاء، عن أن الضربة الجوية التي استهدفت مطار "التيفور" العسكري قرب حمص بوسط سوريا، أسفرت عن مقتل سبعة عسكريين إيرانيين، متوعدة بأن الهجوم "لن يمر دون رد".



وإيران وروسيا هما الحليفان الرئيسيان للنظام السوري وقد أدى كلاهما دورًا في الانتصارات العسكرية التي حققتها القوات الحكومية السورية أخيرًا.



وكان الرئيس الأميركي هدد بتوجيه ضربة عسكرية الى النظام السوري؛ ردًا على هجوم كيميائي مفترض استهدف مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة في غوطة دمشق.



