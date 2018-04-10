استنفار أمني بمطار القاهرة استعدادًا لاستقبال الرحلات الروسية

فرضت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة حالة الاستنفار والطوارئ القصوى قبيل ساعات قليلة من استقبال أولى الرحلات الجوية الروسية القادمة من موسكو والتابعة لشركة طيران إير فلوت، الناقل الوطنى لدولة روسيا عقب انقطاع استغرق أكثر من عامين نتيجة سقوط طائرة روسية فوق منطقة جبلية بمحافظة شمال سيناء أواخر 2015، ما أسفر عن مصرع جميع ركابها وطاقمها المكون من 7 أفراد.



وشدد مسئولو شرطة ميناء القاهرة الجوي الإجراءات الأمنية والتأمينية أمام صالتى السفر والوصول بمبنى الركاب 2 المخصص للرحلات الروسية حيث تم زيادة عناصر التأمين وطوّق رجال المباحث المكان.



من المقرر أن تسيّر شركة إيرو فلوت 3 رحلات أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع بين مطارى القاهرة وموسكو باعتبارها الناقل الوطني لروسيا الاتحادية كما ستسيّر الشركة الوطنية «مصر للطيران» رحلات أسبوعية أيام الأحد والثلاثاء والخميس حيث سيتم ستستخدم طائرات بوينج 737 - 800 ذات الرفاهية العالية والمزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات الترفيهية بدرجات الركاب العادية ورجال الأعمال.



كان المهندس شريف فتحي، وزير الطيران المدني، أصدر تعليماته بسرعة تسهيل إجراءات وصول وسفر ركاب الرحلات الروسية بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برتوكول تعاون بشأن عودة استئناف الرحلات إلى مطار القاهرة أواخر العام المنصرم.