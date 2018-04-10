ضبط موظف بريد لاختلاسه 5 آلاف جنيه من حسابات العملاء بالنزهة

تمكنت مباحث شرطة النقل والمواصلات، من ضبط موظف بريد في النزهة لتلاعبه في حسابات العملاء واستيلائه على مبلغ 5 آلاف جنيه.



وردت معلومات لإدارة شرطة البريد مفادها وجود تلاعب واستيلاء على مبالغ مالية من حسابات التوفير بمنطقة بريد شرق القاهرة.



بإجراء التحريات السرية أكدت صحة ما ورد من معلومات بقيام "ح. ع. أ" 26 سنة باختلاس مبلغ مالي 5000 جنيه من حساب التوفير الخاص بإحدى عملاء المكتب محل عمله، وذلك عن طريق التلاعب في ايصال السحب واثبات المبلغ المنصرف بقيمة أكبر والاستيلاء على الفارق لنفسه دون وجه حق، وبمواجهته بارتكابه الواقعة وقام بسداد المبلغ.



أمر اللواء قاسم حسين - مساعد الوزير - مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم إدارة شرطة البريد وأرسل بالمتهم لقسم شرطة النزهة لقيده وعرضه على النيابة.