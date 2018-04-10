ننشر أسماء 36 متهمًا أحيلوا للمفتى فى «تفجير الكنائس»

حصل "الدستور" على أسماء 36 متهمًا أُحيلت أوراقهم للمفتي بقرار من المحكمة العسكرية - اليوم - في قضية تفجيرات كنائس البطرسية، ومار مرقس بالإسكندرية، ومار جرجس بطنطا، وهجوم النقب، وحددت جلسة 15 مايو المقبل، للنطق بالحكم.



وتضم قائمة المتهمين سيدة واحدة هى "علا حسين محمد"، زوجة المتهم رامي محمد عبدالحميد، والتي نسبت لها التحقيقات -مع زوجها- الانضمام لخلية تابعة لداعش، وتمويل التنظيم، وإيواء المتهم بتفجير الكنيسة البطرسية محمود شفيق.



وأسماء المتهمين المحالة أوراقهم للمفتي: "عزت محمد حسن (الأحمر)، ومهاب مصطفى، وعمرو سعد عباس، ووليد أبوالمجد، ومصطفى عمر أبوبكر (أبومارية)، ومصطفى عبده حسين، وحامد خيرالله، وحمادة جمعة المعداوي، وتاج الدين محمود، وبهاءالدين منصور، وعبدالرحيم فتح الله، وسعودي كمال، ومحمد مبارك عبدالسلام، وسلامة أحمد سلامة، وزياد أبوالفضل منتصر، وعبدالرحمن مصطفى أحمد عويضة، ومحمود علي مصطفى، ومحمد حسين محمد، ومحمد جادالكريم موسى، مصطفى أحمد أبوزيد، وعلي شحات حسين، وعلي محمود حسين، ومحمد غريب بكري، ومحمد بركات حسن، ومصطفى سيد محمد علي، وعبدالرحمن كمال الدين حسين، وسلامة وهب الله عباس، ومحمد يوسف أبوبكر، وطلعت عبدالرحيم حسين، وعمر سعد عباس، ورفاعي علي أحمد، وأحمد مبارك عبدالسلام، وحسام نبيل بدوي، ورامي محمد عبدالحميد، وعلا حسين محمد، وعبدالرحمن عويس، ومحمد فتحي سيد جمعة (كيمو تروماي)، وأحمد عاطف عوض صالح".



وذكر المحامي محمد هاشم أن قائمة المحالين للمفتي تضم 13 هاربًا و23 محبوسًا.



ونسب قرار الإحالة الصادر من النيابة العسكرية إلى كل من: "عزت الأحمر، ومهاب مصطفى، وعمرو سعد عباس"، قيادة جماعة أُسست خلافًا الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالسلام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ونسبت لباقي المتهمين الانضمام لهذه الجماعة.



ونسبت النيابة إلى المتهمين الثلاثة ومعهم المتهم "وليد أبوالمجد" تمويل هذه الجماعة، كما نسبت النيابة إلى المتهمين "حمادة جمعة، ومحمد مبارك عبدالسلام، وسلامة أحمد سلامة"، قيامهم بتدريب أفراد على إعداد وصنع أسلحة ومتفجرات واستخدام وسائل الاتصال اللاسلكية والإلكترونية والفنون الحربية، والأساليب القتالية من خلال دورات عقدوها لباقي المتهمين.



ووجهت النيابة إلى المتهمين مهاب مصطفى ووليد أبوالمجد، بالاشتراك مع الانتحاري محمود شفيق محمد مصطفى، بتدبير تفجير الكنيسة البطرسية، من خلال رصد ومراقبة الكنيسة ومداخلها ومخارجها، وأوجه تأمينها، فجهز المتهم عمرو سعد عباس، عبوة ناسفة، تسلمها وبصحبته المتهم وليد أبوالمجد من المتهم التاسع والثلاثين "حسام نبيل" تحوي 5 كيلوجرامات من مادة نترات الآمونيوم، وارتدى الانتحاري محمود شفيق الحزام الناسف، ثم اصطحبه كل من "وليد أبوالمجد، وعمرو سعد"، في سيارة إلى مكان الانفجار.



ونسبت النيابة إلى المتهمين عمرو سعد، ووليد أبوالمجد، ومصطفى عمر، ومصطفى عبده محمد حسين، وحامد خير علي ويضة، وحمادة جمعة، الهجوم على كمين النقب وقتل ضابط و7 أفراد شرطة وإصابة 14 آخرين باستخدام الأسلحة الآلية.



كما نسبت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني التخطيط لتفجير كنيسة مار مرقس، والتي نفذها الانتحاري محمود حسن مبارك، كما أوصله المتهم حسام نبيل إلى مكان الجريمة.



وذكرت التحقيقات أن "منهج الخليتين اعتمد نفس فكر «داعش» القائم على تكفير الحاكم والجيش والشرطة وقتالهم باعتبارهم طائفة منعت تطبيق حدود الله، وأقسمت على الولاء للدستور الوضعي وعملت بالقوانين الوضعية، كما يكفر التنظيم أصحاب الديانات السماوية الأخرى ويدعو لقتالهم".



وأوضحت أن عمرو سعد تلقى تدريبات على عناصر ولاية سيناء بعد انضمامه إليهم في عام 2014، وأنه خضع في البداية لدورة شرعية ثم خضع لدورة عسكرية لرفع مستوى لياقته البدنية وتدريبه على إطلاق الرصاص والتخفي من الشرطة والهروب من الرقابة واتباع أساليب مؤمنة في التواصل، وبعد فترة تم تعيينه قائمًا على التنظيم الجديد الذي يعمل بشكل منفصل عن تنظيم «ولاية سيناء» بعد الضربات المتلاحقة التي تلقاها التنظيم في سيناء، وباتت الحاجة لإنشاء خلايا منظمة داخل وادي النيل لتخفيف الضغط عنهم وتشتيت الجهود الأمنية لمكافحة الإرهاب.