إحالة أوراق 36 متهمًا فى «تفجير الكنائس» إلى المفتى

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق 36 متهمًا في قضية تفجيرات كنائس البطرسية ومار مرقس بالإسكندرية ومار جرجس بطنطا وهجوم النقب إلى فضيلة المفتي، والمتهم فيها 48 شخصًا، منهم 31 محبوسًا و17 هاربًا، بعد عام بالتمام من آخر واقعة في القضية.



ونسب قرار الإحالة الصادر من النيابة العسكرية إلى عزت محمد حسن، وشهرته عزت الأحمر، ومهاب مصطفى، وعمرو سعد عباس، قيادة جماعة أسست خلافًا الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالسلام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ونسبت لباقي المتهمين الانضمام لهذه الجماعة.



ونسبت النيابة إلى المتهمين الثلاثة ومعهم المتهم وليد أبوالمجد تمويل هذه الجماعة، كما نسبت النيابة إلى المتهمين حمادة جمعة، ومحمد مبارك عبدالسلام، وسلامة أحمد سلامة، قيامهم بتدريب أفراد على إعداد وصنع أسلحة ومتفجرات واستخدام وسائل الاتصال اللاسلكية والإلكترونية والفنون الحربية، والأساليب القتالية من خلال دورات عقدوها لباقي المتهمين.