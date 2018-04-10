حبس عاطل وزوجته بتهمة الإتجار في الحشيش بحدائق القبة

قررت نيابة حدائق القبة الجزئية، حبس عاطل وزوجته، متهمين بحيازة كيلو حشيش وكمية من الهيروين وأسلحة نارية قبل ترويجها بالمنطقة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وكشفت تحقيقات النيابة أنه عقب ورود معلومات لمباحث قسم شرطة حدائق القبة مفادها قيام كل من «محمد.ح.م»، 38 سنة، عاطل، وزوجته «غادة.س.ا.ع»، 33 سنة، ربة منزلن بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، ويتخذان من دائرة القسم مكانًا لتجارتهما الغير مشروعة.



وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما حال استقلالهما السيارة رقم ص ن هـ 682 مصر بيضاء اللون «قيادة الأول»، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي كمية من الحشيش المخدر وزنت 1 كيلو جرام، سلاح ناري «فرد خرطوش عيار 12 مم و7 طلقات من ذات العيار»، كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 20 جرام، و370 قرص مخدر، و4 سلاح أبيض «خنجر»، 2 هاتف محمول.



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تحركاتهما، والسلاح الناري بقصد الدفاع، وتم تحرير المحضر اللازم.