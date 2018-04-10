توقعات بارتفاع عالمي في أسعار الفائدة

كشفت تقارير دولية عن ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة عالميا، مما قد يؤدي إلى أزمة ديون جديدة للدول الأفريقية.



وقال تقرير، نشره موقع أفريكان بيزنس، إن الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة العالمية قد يؤدي إلى مواجهة الاقتصادات الأفريقية لأزمة ديون جديدة.



وارتفعت معدلات ديون الدول الأفريقية لمستويات مقلقة مع ارتفاع معدلات العجز والهبوط الحاد في أسعار السلع، وهو ما دفع 20 بلدا أفريقيا إلى البحث عن قروض من مؤسسات التمويل الدولية أو إصدارات كبيرة من السندات الدولية في غضون السنوات القليلة الماضية، لدول من بينها مصر ونيجيريا وغانا وكينيا وكوت ديفوار.



وأضاف التقرير: "إنه أمر مماثل لاستخدام بطاقة ائتمانية لسداد ديون بطاقة أخرى"، إذ أن معظم التدفقات النقدية تستخدم لسد عجز الموازنة ودفع ديون قائمة. الديون التجارية هي الأخرى أصبحت مشكلة، إذ يحل أجل استحقاق سندات دولية بقيمة 35 مليار يورو في الفترة ما بين 2021-2025".

