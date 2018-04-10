الليلة.. «جذور الفكر الأبوى» بصالون زمرة الثقافى

بالتعاون مع صالون زمرة الثقافي٬ يستضيف مركز الجزويت بالإسكندرية٬ في تمام السادسة والنصف٬ من مساء اليوم الثلاثاء٬ لقاء بعنوان «جذور الفكر الأبوي ونفى المرأة في الشريعة اليهودية» مع الدكتورة ندى يسري٬ ويدير اللقاء الباحث أحمد زايد.



لطالما كانت قضية المرأة مثار اهتمام وجدل في الديانات التوحيدية الثلاث، بل واستمر الأمر مع قيام القوانين الوضعية، بيد أن الباحث المدقق لابد له من العودة لمعرفة أسس اضطهاد المرأه بفعل الأبوية الذكورية التي أرست قواعدها الديانة اليهودية.



إذن فنحن أمام عدد لا نهائي من التساؤلات حول أصول الأبوية في اليهودية ومظاهر استبعاد الأنثى ونفيها من السياق الذهني اليهودي.



والأهم هل ما زال المجتمع الإسرائيلي الحديث يأخذ بالشريعة في تعاملاته مع المرأة.