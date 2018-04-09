بريطانيا: النظام السوري مسئول عن هجوم «دوما»
اتهمت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن الدولي، النظام السوري، بالتورط في الهجوم الكيميائي على مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، معلنة دعمها لخطوات الولايات المتحدة في سوريا.
وقالت مندوبة لندن- خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم على "دوما"- اليوم: "تؤمن لندن بأن دمشق مسئولة عن هجوم دوما الكيميائي"- وذلك حسب قناة سكاي نيوز بالعربية-.
وأعلنت "لندن" دعمها لمشروع القرار الأمريكي بشأن "آلية التفتيش" عن الأسلحة الكيميائية في سوريا، متهمة روسيا بتمديد عمر الحرب السورية.