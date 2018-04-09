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شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف
فن
الإثنين 09/أبريل/2018 - 09:30 م

غدًا.. شيرين تترك «عش الزوجية» وتدخل قفص المحكمة بسبب البلهارسيا

شيرين
شيرين
محمد قدري
dostor.org/2122946

وضعت الفنان شيرين عبدالوهاب، نفسها في مأزق كبير عقب حفل زفافها أمس الأول من المطرب حسام حبيب، حيث أصبح من المؤكد أنها ستحضر غدًا الثلاثاء جلستها الاستئنافية بمحكمة استئناف جنوب القاهرة على خلفية الحكم عليها بالحبس ستة أشهر في قضية «البلهارسيا» الشهيرة.

وتترك شيرين القفص الذهبي غدا للتوجه للمحكمة حيث تقف أمام القاضي الذي قد يقرر إيداعها قفص الاتهام، وفقا لما هو معروف في المحاكم أو يوقفها أمام المنصة، لتتحول حياتها من قفص الزوجية إلى قفص المتهمين.

وفي حالة عدم حضور شيرين بنفسها غدًا يؤيد القاضي الحكم ويصبح مطلوب القبض عليها وتودع في السجن لتنفيذ الحكم لتحول حياتها في حالة تأييد الحكم من السعادة بالزواج للشقاء بتأييد الحكم.

وكانت محكمة جنح المقطم، قضت منذ فترة بحبس الفنانة شيرين عبدالوهاب ستة أشهر وكفالة مالية 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم وإلزامها بسداد 10 آلاف جنيه كتعويض مدنى و50 جنيها كأتعاب للمحاماة، بعد أن قالت في إحدى الحفلات إن من يشرب من نهر النيل يصاب بالبلهارسيا وانتشر الفيديو انتشارا كبيرا.

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