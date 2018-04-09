البرازيل: مطالبات بإصدار أمر قضائي لإطلاق سراح دا سيلفا

تقدمت رابطة المحامين البرازيليين، الإثنين، بطلب للمحكمة العليا لإطلاق سراح الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي بدأ يقضي حكما بالسجن لمدة 12 عاما بتهمة رشوة مطلع الأسبوع.



تم تقديم طلب من الجمعية إلى القاضي ماركو أوريليو ميلو، وطلب منه إطلاق سراح أي شخص في السجن لم تنظر قضيته أمام محكمة الاستئناف العليا في البرازيل وهي الحالة مع لولا.



وإذا قبلت المحكمة الطلب وأصدرت أمرًا قضائيًا، فسيتم إطلاق سراح لولا، على الرغم من أن قراره سيكون مؤقتًا ويجب أن تنظر فيه المحكمة العليا بكاملها.