دراسة: الإمساك بيد الحبيب يحسن الصحة النفسية

أظهرت دراسة جديدة، لباحثين من جامعة "تلوز" بفرنسا، أن الإمساك بيد الحبيب يحسن بشكل كبير من الصحة النفسية.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكد الباحثون، أن التنزه مع شريك الحياة مع الإمساك بيده يزيد من تهدئته بشكل كبير.



وقال العلماء إن الإمساك باليد يجعل الفتاة تشعر بالراحة والأمان من قبل شريك حياتها، إضافة إلى تقليل التوتر والقلق.



وأوضح الباحثون، أن تشابك إيدي الحبيبين، يعد من التصرفات التلقائية التي تحدث خاصة إذا كانا بمفردهم مؤكدين، أن الإمساك بيد الفتاة يجعلها لا تشعر بأي ألم داخلي خاصة إذا كانت تعاني من مشكلات نفسية.