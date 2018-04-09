«الجندي»: تم الاستقرار على العدد المطلوب لسد العجز في المحافظات

أشاد وزير التنمية المحلية، اللواء أبوبكر الجندي، بالمستوى الحالي الذي آلت إليه قيادات المحليات خلال عملية الانتقاء التي تجرى حاليًا بمركز سقارة، التابع للوزارة، والنتائج الإيجابية التي ساعدت في خلق قيادات محلية جديدة تستطيع أن تساهم في خريطة المحليات الجديدة.



وأضاف الجندي، لـ"الدستور"، أنه تم الاستقرار حاليًا على الأعداد المطلوبة لسد العجز في المحافظات، ووضع مخططات تدريبية حديثة لزيادة تأهيلهم لشغل المناصب القيادية والتعامل بأسلوب علمي حديث وفقًا لما تعلموه خلال عمليات التأهيل.



كانت وزارة التنمية المحلية نظمت، في يوليو الماضي، مسابقة لاختيار قيادات جديدة لشغل مناصب قيادية في المحليات.