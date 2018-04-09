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الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:33 ص

«التموين» تطالب المحلات بتخزين «الرنجة» بشكل صحي وآمن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صلاح عامر
dostor.org/2122213

طالب المهندس عبدالمنعم خليل، مدير إدارة المنتجات الحيوانية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، محلات بيع الرنجة والفسيخ، بحفظ الرنجة في الثلاجات والمبردات تحت تجميد 18درجة سالب تحت الصفر، لأنها سلعة حساسة، وحتى لاتؤدي إلى فسادها بسبب أساليب التخزين السيئة، فضلًا عن عدم تعرضها للشمس مباشرة.

وأشار، في تصريح خاص لـ«الدستور»، إلى أن نسبة الدهون في الرنجة عالية، بالإضافة إلى أن إنتاجها يتطلب  احتواءها على نسبة ملح لا تزيد على 12.5%.

وتابع: يشترط عند تصنيع الفسيخ من أسماك البوري، أن تكون طازجة، وصالحة للاستهلاك، ومطابقة للمواصفات القياسية، ولا يجوز استخدام الفسيخ قبل شهر من التمليح والتخزين في عبوات مغلقة، وصلاحيتها 6 أشهر.

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