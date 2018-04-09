تبادل لإطلاق النار قرب مقر الرئاسة فى إفريقيا الوسطى

وقع تبادل كثيف لإطلاق النار في حي مقر الرئاسة في عاصمة إفريقيا الوسطى "بانجي"، بين مجموعة مسلحة وجنود تابعين لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام الدولية في البلاد.



وقال مصدر أمني في إفريقيا الوسطى، حسبما ذكرت إذاعة "إفريقيا 1"، اليوم الإثنين: "إن إطلاق النار وقع عندما وصلت مجموعة مسلحة صغيرة إلى مكان قريب من إذاعة نديكي لوكا، بالقرب من الطريق المؤدي إلى مقر الرئاسة".



وتأتى هذه المواجهات بينما تستهدف عملية مشتركة لجنود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة، متعددة الأبعاد، لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى "مينوسكا" وجيش إفريقيا الوسطى حي "بي كا5" المسلم في "بانجي"، منذ الأحد الماضي، لتفكيك مجموعات مسلحة من خلال عملية عسكرية تستمر عدة أيام.



كما قُتل شخص وجُرح 56 آخرون بينهم عدد من جنود قوة حفظ السلام خلال هذه العملية.



وأكد إيرفيه فيرهوزيل، الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة، أن القوة التابعة للبعثة أوقفت عددًا من الأشخاص الذين ينتمون إلى مجموعات مسلحة موالية لـ"الجنرال فورس"، أو القائد الراحل "5050"، وصادرت كميات من المخدرات والذخائر بعد السيطرة على قواعد هذه المجموعات.



وأوضحت الإذاعة أن هذه العملية تأتي بعد تصاعد العنف في حي "بي كا5" منذ أشهر، وهو حي مسلم ويعد الرئة الاقتصادية لبانجي، وكان بعيدًا نسبيًا من قبل عن أعمال العنف التي تنفذها مجموعات مسلحة في البلاد.

