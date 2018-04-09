انخفاض فى أسعار النفط اليوم الإثنين

تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين متأثرة بارتفاع الإنتاج الروسى الغير متوقع، بالإضافة إلى التوترات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية.



وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 67.09 دولارًا للبرميل، كما سجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 61.45 دولارًا للبرميل.



وقال الدكتور جمال القليوبى، الخبير البترولى وعضو جمعية مهندسى البترول، لـ«الدستور»، إن انخفاض أسعار النفط العالمى، يؤثر بالإيجاب على فاتورة دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة، وتدعم الاقتصاد المصرى.