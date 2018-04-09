«تضامن البرلمان»: نناقش حادث تسمم أطفال دور أيتام القليوبية فى الاجتماع المقبل

قالت النائبة مهجة غالب، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش أخر ما توصلت له التحقيقات بشأن حادث تسمم 60 طفلًا بإحدى دور الأيتام بمحافظة القليوبية يوم السبت الماضي باجتماع اللجنة المقبل.



وأضافت "غالب" في تصريحات لـ"الدستور"، أن اللجنة تمارس دورها الرقابي بإجراء زيارات عدة لعدد من دور الأيتام، لافتة إلى أن اللجنة لن تتوهان في إصدار أي تشريعات تحمي الأطفال بدور الأيتام وتحفظ حقوقهم.