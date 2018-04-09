القاهرة : الإثنين 09 أبريل 2018
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الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
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الإثنين 09/أبريل/2018 - 07:44 ص

4.81 جنيه.. سعر «الدرهم الإماراتى» اليوم

4.81 جنيه.. سعر «الدرهم
راندا التوني
dostor.org/2121874

سجّل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الإثنين، 4.78 جنيه للشراء، و4.81 جنيه للبيع.

كما سجّل السعر بالبنك الأهلي المصري 4.77 جنيه للشراء، و4.80 جنيه للبيع، وببنك مصر 4.77 جنيه للشراء، و4.80 جنيه للبيع.

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