القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 07:50 م

باسم مرسي يقرر الرحيل: «روسيا أو الخليج»

باسم مرسي يقرر الرحيل:
هانى عصام
dostor.org/2121810

يعقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، غدا، مؤتمرًا صحفيًا، لعرض مستجدات الأزمة المالية لـ«القلعة البيضاء»، وإعلان «المفاجأة»، التى قال فى وقت سابق إنه سيكشفها خلال المؤتمر، ويقدم ٧١ مستندًا جديدًا عن المفاجأة، ومن المنتظر أن يعلن رئيس نادى الزمالك موقف مجلس الإدارة بشكل نهائى من اللجنة المالية المشرفة على النادى، وتحديد خطة العمل فى المرحلة المقبلة.

كرويًا، استقر باسم مرسى، مهاجم فريق الكرة الأول، على الرحيل إلى أحد الدوريات الخليجية، حال استبعاده من قائمة المنتخب الوطنى لمونديال روسيا ٢٠١٨، ويمر اللاعب بحالة قلق شديد حاليًا، حول مصيره مع الفراعنة، بسبب تراجع نتائج الفريق فى الفترة الماضية. ويرى «باسم» أنه لا جدوى من بقائه فى «ميت عقبة»، حال خروجه من قائمة كأس العالم، وسط الانتقادات الشديدة التى يتعرض لها، بينما أكد للمقربين منه أنه غاضب من تحميله مسئولية النتائج سلبية للفريق.

من ناحية أخرى، يسعى محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الزمالك المعار لصفوف اتحاد جدة السعودى، للانتقال إلى الدورى السويسرى، خلال الفترة المقبلة، بعد نهاية إعارته للدورى السعودى وعودته من جديد إلى مصر.
وسبق أن خاض اللاعب تجربة احتراف فى سويسرا من قبل، ويرى أنه سيكون على دراية بالأمور هناك، وهو ما جعله يبحث عن عرض احتراف ليكون محطة له للانتقال بعدها إلى نادٍ أوروبى كبير، مع غياب العروض العربية المميزة له، وانحصارها فى أندية الوسط بالسعودية.

فى سياق آخر، منح مسئولو الزمالك حقوق تصميم قميص الفريق خلال الموسم المقبل، لشركة الملابس التى يملكها كل من أيمن عبدالعزيز، عضو الجهاز الفنى، وأحمد عبدالرءوف لاعب القلعة البيضاء السابق، بعد صرف النظر عن التعاقد مع «جوما»، صاحبة التصميم الحالى. ويعكف «عبدالعزيز» على اختيار أفضل تصميم للقميص الأبيض، وعرضه على مسئولى النادى للحصول على موافقتهم النهائية.

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