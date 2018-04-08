القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 07:32 م

حمادة هلال وإيمان العاصي على البوستر الدعائي لـ«قانون عمر»

حمادة هلال
حمادة هلال
حسن أمين
dostor.org/2121797

طرحت الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي "قانون عمر"، بوستر دعائي جديد، ظهر خلاله كل من أبطال العمل، المطرب حمادة هلال، برفقة الفنانة إيمان العاصي.

وكان المنتج صادق الصباح، طرح مؤخرا بوسترا دعائيا منفردا لـ"حمادة هلال" ظهر خلاله وهو داخل إحدى السجون.

ويجسد "هلال" شخصية مهندس ميكانيكى، يقع فى حب ابنة مالك مركز الصيانة الذى يعمل به- خلال الأحداث-، ويتعرض لأزمة كبيرة يدخل على إثرها السجن لمدة 3 سنوات، وتتوالى الأحداث.

ويشارك فى بطولة مسلسل "قانون عمر" إيمان العاصى ومحسن منصور وفتوح أحمد وإيهاب فهمى وفاطمة ناصر ومصطفى أبو سريع ومحمد أبو الوفا وليلى حسين، وآخرون، وهو من تأليف فداء شندويلى، وإخراج أحمد شفيق.

والمسلسل يعد التعاون الثانى بين المنتج صادق الصباح وحمادة هلال؛ بعد أن قدما سويًا مسلسل "طاقة القدر"، الذى عرض فى شهر رمضان الماضي.

حمادة هلال وإيمان العاصي على البوستر الدعائي لـ«قانون عمر»
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