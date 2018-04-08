موسكو تتوصل لاتفاق جديد مع «جيش الإسلام» للخروج من دوما

كشفت مصادر سورية عن التوصل لاتفاق جديد بين ما يسمّى بجيش الإسلام وروسيا، لخروج مقاتلي التنظيم من مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية بعد تعرضها، أمس، للقصف بالسلاح الكيماوي، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين.



قالت اللجنة المدنية المشاركة في التفاوضات مع الجانب الروسي، الأحد، إنه "تم التوصل لاتفاق نهائي بين جيش الإسلام وروسيا اليوم، يقضي الاتفاق بخروج مقاتلي جيش الإسلام إلى الشمال السوري مع عائلاتهم ومن يرغب من المدنيين".



وأضافت: "من يرغب بالبقاء في دوما فستتم تسوية أوضاعهم مع ضمان عدم الملاحقة، وعدم طلب أحد للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية لمدة ستة أشهر، كما تضمن الاتفاق دخول الشرطة العسكرية الروسية كضامن لعدم دخول قوات الجيش والأمن، ويمكن لطلاب الجامعات العودة لجامعاتهم بعد تسوية أوضاعهم"، وذلك حسب ما نشرت "تنسيقية مدينة دوما" عبر صفحتها على موقع فيسبوك.



كما سيتم فتح المعبر أمام الحركة التجارية بمجرد دخول الشرطة العسكرية الروسية، وأيضا ستدخل لجنة من محافظة ريف دمشق لتسوية جميع القضايا المدنية بالتنسيق مع اللجنة المدنية المشكلة في دوما.