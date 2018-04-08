القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 04:29 م

«الناصري»: فكرة اندماج الأحزاب «غير عملية»

سيد عبد الغني
سيد عبد الغني
وليد صلاح
dostor.org/2121657

قال سيد عبدالغني، رئيس الحزب الناصري، إن إجراء الانتخابات المحلية بشكل سريع، أصبح ضرورة وطنية، لافتًا إلى أن إجراء هذه الانتخابات يتطلب أن ينجز البرلمان قانون الإدارة المحلية.

وأضاف «عبدالغني»، في تصريحات صحفية، أنه يتمنى إصدار قانون الانتخابات بنظام القائمة النسبية، من أجل إعطاء فرصة أكبر للأحزاب السياسية وتحجيم دور المال السياسي.

وشدد على ضرورة أن تدعم الدولة الأحزاب السياسية على كافة المستويات من أجل أن يتواجد شبابها وأعضاؤها في المحليات بقوة.

وأكد أن فكرة الاندماج بين الأحزاب ليكون في مصر 4 أو 5 أحزاب سياسية قوية تخوض الانتخابات المحلية «غير عملية»، موضحًا أن مصر كان بها 4 أحزاب في السبعينيات ولم تزدهر الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن الأحزاب يقع على عاتقها مسئولية الاستعداد للمحليات من الآن.

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