حبس مندوب شركة شحن سرق ٦ هواتف محمول واستبدلها بحجارة فى البساتين

أمر المستشار محمد أمين، وكيل نيابة البساتين الجزئية، برئاسة المستشار تامر عاشور، رئيس النيابة، اليوم الأحد، بحبس مندوب شركة شحن 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة منتجات واستبدالها بطوب قبل توصيلها للعملاء.



تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغًا من مدير شركة شحن يتهم فيه «م.ا»، أحد مندوبى الشركة، بسرقة ٦ هواتف محمولة واستبدالها بحجارة طوب قبل توصيلها للعملاء.



وأكد مدير الشركة أنهم مجرد شركة شحن تتعامل مع شركة كبرى فى مجال التسويق عبر الإنترنت، ويقومون هم بتوصيل المنتجات للعملاء، وفوجئ بأحد العملاء يخاطب الشركة بأنه اشترى ٦ هواتف محمولة وحينما فتح الطرد وجد مكانها «طوب»، فلجأ صاحب الشركة لتحرير المحضر.



وبإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحُرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.