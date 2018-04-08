ضبط وإحضار نائب لرئيس مجلس الدولة لتهريبه متهمًا بحيازة ذخائر

أصدرت نيابة جنوب الجيزة الكلية، قرارًا بضبط وإحضار المستشار «ب.م.س»، نائب رئيس مجلس الدولة، لتهريبه متهمًا بحيازته كرتونة ذخائر، حسبما أكدته مصادر قضائية.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2015 أثناء تواجد قوات الأمن بنطاق دائرة الجيزة، حيث تمكنت من ضبط مزارع يدعى «ر.م.ع»، لحيازته كرتونة داخلها 275 طلقة نارية.



وبسؤاله اعترف بحيازته لها، وأنها ملك المستشار «ب.م.س»، نائب رئيس مجلس الدولة والمقيم بدائرة قسم بولاق الدكرور، والذي حضر ومكّن المتهم من الهروب من قبضة قوات الأمن، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بضبط وإحضار نائب رئيس مجلس الدولة في القضية رقم 11227 لسنة 2015 قسم الجيزة.