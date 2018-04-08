نائب بلجيكي يسعى لحظر حزب إسلامي أساء لحقوق الإنسان

يسعى النائب الاتحادي، ريتشارد ميلر، التابع للحزب الليبرالى ببلجيكا، لحظر الحزب الإسلامي.



وأكد «ميلر» أنه قلق من فوز الحزب الإسلامي بالكثير من المقاعد في الانتخابات المقبلة، فالحزب لديه مرشحون في 28 بلدية ببروكسل والوالون.



وفي مستهل هذا الأسبوع، قال رضوان أحرووش، أحد مؤسسي الحزب الإسلامي، إن حزبه يريد إقامة دولة إسلامية في بلجيكا، فيما قال «ميلر» إنه «غير مقبول»، مشيرًا إلى أن المشروع يعتبر تهديدًا للحريات البلجيكية.



وأضاف: تحدثت إلى وزارة العدل حول التهديد الذى يمكن أن تشكله هذه الاقتراحات على المساواة في بلجيكا.



وذكر النائب الاتحادي حقيقة أنه يريد حظر الحزب منذ عام 2012، وهو يدعى أنه يسيء استخدام حقوق الإنسان في الترويج لأفكاره.