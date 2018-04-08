القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 01:27 م

معبد دندرة بقنا يستقبل 500 سائح أوروبي

معبد دندرة بقنا يستقبل
قنا: إسلام البكري
dostor.org/2121378

استقبل معبد دندرة الأثري بمحافظة قنا، اليوم الأحد، قرابة 500 سائح من جنسيات أوروبية مختلفة، وذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة، ومؤشرات جيدة بزيادة أعداد السائحين في الموسم السياحي الصيفي، خاصةً مع بداية أعياد الربيع وزيادة أعداد السائحين.

وقال مصدر داخل معبد دندرة الأثري بمحافظة قنا في تصريح خاص لـ «الدستور»، إن المعبد استقبل 500 سائحًا من جنسيات مختلفة، مابين الجنسيات الروسية والإنجليزية والصينية واليابانية، علي حافلات سياحية، وذلك لزيارة معبد دندرة.

وأضاف المصدر في سياق تصريحاته، إن هناك تكثيفات أمنية مشددة، بالتزامن مع أعياد الربيع وشم النسيم خلال زيارة السياح الي معبد دندرة، لافتًا إلى أن الموسم السياحي الصيفي مبشر بأعداد كبيرة من السياح سوف تزور المعابد الأثرية بمحافظتي قنا والأقصر، إضافة إلى محافظة أسوان.

وأفاد المصدر، إلي أنه تم تجميل المعبد الأثري، فضلًا عن إزالة الحشائش بداخله، وذلك أثناء الاستعداد لزيارات السياح والمصريين في أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد للمعبد.

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