شيخ الأزهر والمفتي ووزير الأوقاف يهنئون تواضروس بعيد القيامة

قدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، والدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



ورحب البابا تواضروس بزيارة الدكتور أحمد الطيب والدكتور شوقى علام والدكتور مختار جمعة وجميع الحاضرين، لافتا إلى أن القيامة تمثل الأمل والرجاء في حياة الإنسان، وأنه على الأسرة أن تشجع أبناءها على النجاح والتقدم في كافة المجالات.



وقال: إننا نشعر بمحبتكم وأنتم متواجدون في بيتكم، لافتا إلى أن مصر تحتفل غدا بعيد شم النسيم وهو عيد فرعوني وأطلق عليه أيضا "عيد كف الربيع" فهو يقدم لنا مأكولات جميلة تجمع كل المصريين لنتشارك جميعا في الفرح.



من جانبه، أعرب الدكتور أحمد الطيب عن سعادته بالتواجد بالكاتدرائية المرقسية للتهنئة بالعيد، مؤكدًا الجذور والرسالة والتحديات المشتركة بين المصريين جميعا.



وأضاف أن هناك أقوالا ملتبسة ومغلوطة تقول إن الدين هو سبب الحروب والمواجهات، وأن هناك دعاوى تطالب بتهميش الأديان والتوقف عن توجيه الإنسان وأن كل فرد يعتقد أنه يمتلك الحقيقة المطلقة، مشيرا إلى أن هذه النظرة أدت إلى مطالبة أصحاب الأديان إلى التوقف عن دعواتهم.



وأكد ضرورة احترام عقيدة الآخر وأن هناك فرقًا بين احترام عقيدة الآخر والإيمان بعقيدته، وقال إن على جميع المصريين مسلمين ومسيحيين تحصين شبابنا من الأفكار الوافدة، وإنه يعول دائما على "بيت العائلة" لأداء دوره في هذا الشأن.



حضر اللقاء عدد كبير من أساققة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منهم الأنبا موسى أسقف عام الشباب والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد، والأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي والأنبا أبانوب أسقف منطقة المقطم، وعدد من كبار علماء وأئمة الأزهر الشريف.