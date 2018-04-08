وزير الدفاع يُنيب وفدًا لتهنئة البابا تواضروس بعيد القيامة

أناب الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وفدًا من كبار القادة، لتقديم التهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.



ونقل الوفد تهنئة القائد العام للبابا والإخوة الاقباط، واعتزازه بعطاء رجال القوات المسلحة من الأقباط ودورهم الوطنى فى حماية الوطن والدفاع عن شعبه، والحفاظ على أمنه القومي، مؤكدين أن القوات المسلحة هى نبع القيم السامية والمبادئ النبيلة لمعانى التضحية والفداء.



من جانبه عبر البابا تواضروس، عن اعتزازه وتقديره للقوات المسلحة، والدور الذى تقوم به فى خدمة الوطن وصون مقدساته، متمنيًا دوام التوفيق لمصر وقواتها المسلحة الوفية التى ستظل دائمًا درعًا قويًا وحصنًا لوحدة شعبها العظيم.