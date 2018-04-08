القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 07:31 ص

نقل رئيس البرازيل السابق لولا دا سيلفا إلى السجن

نقل رئيس البرازيل
نقل رئيس البرازيل السابق لولا دا سيلفا إلى السجن
نيفين أشرف
dostor.org/2120974

جرى نقل الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بالطائرة مساء يوم السبت، إلى مدينة كوريتيبا، حيث سيبدأ فترة سجنه، حسبما ذكرت قناة "غلوبو".

وتم نقله من المطار بالمروحية إلى مبنى الشرطة الفدرالية، حيث تم إعداد زنزانة مؤقتة له.

في الوقت نفسه، تجمع بالقرب من المبنى حشد من الناس كانوا يتظاهرون ضد الاعتقال.

وتستخدم الشرطة العسكرية لتفريقهم قاذفات القنابل الخفيفة والرصاص المطاطي.

وكانت المحكمة الإقليمية الفدرالية في بورتو اليغري بالبرازيل، قد أصدرت في وقت سابق، مذكرة بتنفيذ الحكم الصادر بحق الرئيس السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

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