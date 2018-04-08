نقل رئيس البرازيل السابق لولا دا سيلفا إلى السجن

جرى نقل الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بالطائرة مساء يوم السبت، إلى مدينة كوريتيبا، حيث سيبدأ فترة سجنه، حسبما ذكرت قناة "غلوبو".



وتم نقله من المطار بالمروحية إلى مبنى الشرطة الفدرالية، حيث تم إعداد زنزانة مؤقتة له.



في الوقت نفسه، تجمع بالقرب من المبنى حشد من الناس كانوا يتظاهرون ضد الاعتقال.



وتستخدم الشرطة العسكرية لتفريقهم قاذفات القنابل الخفيفة والرصاص المطاطي.



وكانت المحكمة الإقليمية الفدرالية في بورتو اليغري بالبرازيل، قد أصدرت في وقت سابق، مذكرة بتنفيذ الحكم الصادر بحق الرئيس السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.