القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 05:31 ص

ولى العهد السعودى يزور فرنسا اليوم

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
نيفين أشرف
dostor.org/2120957

يصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى فرنسا اليوم الأحد، في زيارة تستمر حتى يوم الثلاثاء، يلتقي خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، لإجراء جولة محادثات تليها مأدبة عشاء رسمية.

وسيكون اللقاء فرصة للإعلان عن «الشراكة الاستراتيجية الجديدة» التي سيطلقها البلدان وتكون شعارًا لعلاقاتهما المستقبلية.

وتعد باريس هي المحطة الرابعة في جولات بن سلمان الخارجية منذ توليه ولاية العهد، وذلك عقب زيارته للولايات المتحدة سبقتها زيارتين لمصر وبريطانيا، بينما ستكون محطته الخامسة مدريد التي ينتقل إليها يوم الخميس القادم.

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