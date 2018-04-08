القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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اقتصاد
الأحد 08/أبريل/2018 - 01:53 ص

تراجع أسعار النفط اليوم.. «برنت» 67.11 دولار للبرميل

النفط
النفط
سيد ابراهيم
dostor.org/2120940

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأحد، متأثرة بارتفاع الإنتاج الروسى غير المتوقع، بالإضافة إلى التوترات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 67.11 دولار للبرميل، كما سجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 62.06 دولار للبرميل.

وقال الدكتور جمال القليوبى، الخبير البترولى وعضو جمعية مهندسى البترول، لـ«الدستور»، إن انخفاض أسعار النفط العالمى، يؤثر بالإيجاب على فاتورة دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة، وتدعم الاقتصاد المصرى.

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