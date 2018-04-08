دراسة: «الربو» يُعيق الحمل عند النساء

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة "أديليد" الإسترالية، عن أن النساء المصابات بالربو ويستخدمن أجهزة استنشاق للسيطرة على أعراض المرض، قد يستغرقن وقتًا أطول للحمل مقارنة بالنساء غير المصابات بالربو.



واعتمدت الدراسة في نتائجها على بحث أجرته على بيانات 5617 إمرأة خلال حملهن الأول، ومن بينهن 1106 إمرأة مصابة بالربو.



وقال الدكتور لوك جريتسكوفياك، والذي قاد فريق الدراسة: «رغم أننا وجدنا أن الربو مرتبط بقلة الخصوبة، لكن الاكتشاف الأكثر أهمية هو أن هذه العلاقة لوحظت فقط بين مجموعة النساء اللاتي كن يعتمدن على علاجات الربو قصيرة المفعول وحدها للسيطرة على المرض».



وتابع: «يقدم هذا دليلًا مطمئنًا، فالنساء اللاتي يستخدمن علاجات طويلة المفعول لمنع الأعراض والسيطرة بشكل جيد على الربو يجب أن يواظبن على تناول تلك العلاجات أثناء محاولاتهن الحمل».



وأكد أن الدراسة لم تجد أي صلة بين الخصوبة واستخدام العلاج طويل المفعول.

