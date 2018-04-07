القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:19 م

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
محافظات
السبت 07/أبريل/2018 - 09:40 م

استنفار أمني لتأمين كنائس البحيرة مع بدء قداس عيد القيامة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
البحيرة ـ أيمن بدر:
dostor.org/2120775

شهد محيط الكنائس بمدن ومراكز محافظة البحيرة، مساء السبت، تشديدات أمنية بالتزامن مع بدء قداس عيد القيامة المجيد.

وأعلن اللواء علاء الدين عبدالفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة أنه تم الدفع بـ30 تشكيلًا من قوات الأمن المركزى والعمليات الخاصة لتأمين الكنائس ودور العبادة إضافة إلى الاستعانة بـ30 مجموعة قتالية للتصدي لأي محاولة تعكر صفو الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

كما أعلن مساعد الوزير أنه تم وضع خطة لتوجيه ضربات استباقية للعناصر الإجرامية والإرهابية، وتواجد قوات التدخل السريع بالمناطق الحدود بالمحافظة، لمنع تسلل العناصر الإرهابية من المحافظات المجاورة من الدخول للمحافظة لارتكاب أعمال إرهابية خلال الاحتفال برأس السنة، مشددًا على منع الإجازات والراحات لكل ضباط وأفراد الشرطة بأقسام الشرطة والإدارات كافة.

وأكد عبدالفتاح تكثيف قوات الأمن من تواجدها بمحيط المناطق الحيوية والمنشآت المهمة، وتم نشر قوات من الأمن المركزى وسيارات الدوريات الأمنية بجميع الميادين والشوارع، للتعامل مع أي أحداث شغب محتملة.


كما تواجد رجال الشرطة في محيط مديرية أمن البحيرة، ومبنى ديوان عام المحافظة في شارع عبدالسلام الشاذلي، بجوار مجمع المديريات، تحسبًا لأي أعمال إرهابية وتخريبية.

وحول الإجراءات الأمنية لتأمين الكنائس، أكد مساعد وزير الدخلية لأمن البحيرة أنه تم وضع خطة أمنية، بالتنسيق مع نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والخمس مدن الغربية لتأمين الكنائس ومبنى المطرانية والكاتدرائية ومنطقة الأديرة بوادى النطرون، عن طريق وضع كاميرات مراقبة داخل وخارج الكنائس لرصد حركة المترددين، ووضع آلية جديدة لفحص الغرباء بمحيط الكنائس ومنع أى مشتبه فيه من دخول أى كنيسة إلا بعد فحصه خارجها والتحقق من شخصيته.

وطالب مدير أمن البحيرة، باستمرار عمليات التمشيط بمعرفة خبراء المفرقعات لتحقيق أعلى درجات التأمين، مشددا على عدم وقوف السيارات بمحيط الكنائس، وتشغيل الكاميرات على أسوارها وبداخلها، ووتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخطة الأمنية التي وضعت لتأمين الكنائس استعدادا لعيد الميلاد المجيد.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

اليوم.. 3 ملايين و711 ألف ناخب يدلون بأصواتهم بالانتخابات في البحيرة

الآن

«فضائح نور في اسطنبول».. هاشتاج للتنديد بفضائح أيمن نور (شاهد)

من «آل جمجموم» لـ«بن سلمان».. حكاية السعودية مع السينما في 60 عامًا

مصطفى خاطر: لا مشكلات بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)

نائب «شعبة صناعة وسائل النقل»: لا زيادة في أسعار السيارات

الأكثر قراءة

حمدي رزق ينقذ سفينة صلاح دياب.. الرئيس الجديد لـ«المصري اليوم»

مفاجأة.. متعب يرحب باللعب للزمالك ويضع شرطًا وحيدًا

ثلاثة أضعاف «ظهر».. اكتشاف حقل غاز جديد بالبحر المتوسط

«الإخوان» تبيع مفصولي «الشرق».. ومدير القناة يهرب إلى كندا

ألبومات الصور

احتفال بعيد القيامة في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة بحضور القس أندريه زكي

علي عبد العال وشخصيات عامة في الكنيسة الإنجيلية

بعد توقف 30 عامًا.. الحياة تعود لمتحف سوهاج (صور)

بالصور.. محمد رمضان وأسرته في «كنوز» شقيقته

نجم الساعة

محامي نجل القذافي: سيف الإسلام سيظهر فور فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

حمدي رزق ينقذ سفينة صلاح دياب.. الرئيس الجديد لـ«المصري اليوم»

مفاجأة.. متعب يرحب باللعب للزمالك ويضع شرطًا وحيدًا

ثلاثة أضعاف «ظهر».. اكتشاف حقل غاز جديد بالبحر المتوسط

«الإخوان» تبيع مفصولي «الشرق».. ومدير القناة يهرب إلى كندا

كشكول

وكيل تعليم أسيوط يهنئ الأقباط بعيد القيامة

زيارة مفاجئة لوزير التعليم العالي لمستشفى الدمرداش الجامعي

شكري: نظام القبول بالجامعات الجديد يعطي الفرصة للطالب تحديد مجاله

"التعليم": إضافة 100 ألف فصل جديد العام الدراسي المقبل

جامعة بنها تنظم المؤتمر الدولى الأول للتربية الرياضية.. الأربعاء

الأمصار

تعرف على «أغنى رجل» في أوروبا

الجزائر تعلن دعمها لتقرير الأمم المتحدة عن أزمة البوليساريو

مقتل قيادي داعشي في أفغانستان

الهلال يقترب من التتويج بالدوري السعودي بتعادل سلبي مع الأهلي

القوات العراقية تعثر على شبكة أنفاق لـ«داعش» في القائم

ads
منوعات

اتحاد الألعاب الإلكترونية: تطبيقات «مريم وتحدّى شارلى وجنيّة النار» أخطر من «الحوت الأزرق»

تعرّف على المواصفات الصحية للفسيخ في شم النسيم

إطلاق أول فندق فضائي سعر رحلته 9.5 مليون دولار

ads
ولاد الكار

حمدي رزق ينقذ سفينة صلاح دياب.. الرئيس الجديد لـ«المصري اليوم»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك