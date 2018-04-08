لصحة أطفالك.. إليكِ فوائد الخضروات الحمراء وأنواعها

قدم موقع «Health» الطبي عدد من الخضروات الحمراء، وفوائدها المذهلة لجسم الإنسان:



«الكرنب الأحمر»

يحتوي الكرنب الأحمر، على الكثير من مضادات الأكسدة، والتي تساعد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.



«البنجر»

من الخضروات الحمراء، التي تعتبر مصدرا هاما البوتاسيوم والألياف، مما يجعلها مفيد لحالات ضغط الدم المنخفض، بالإضافة الى قدرة على علاج مشكلة فقر الدم.



« الفجل»

يساعد في زيادة الشعور بالشبع، نظرا لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة لجسم الإنسان، مثل البوتاسيوم.



«الطماطم»

أثبتت بعض الدراسات الطبية، أن الطماطم تعد من المصادر الهامة لفيتامين سي، بالإضافة الى احتوائها على مادة الليكوبين، والتي تساعد في الحماية من أمراض القلب.



«الفلفل الأحمر»

يعتبر الفلفل مصدرا لفيتامين "أ"، ويساعد الفلفل الأحمر على تقوية الجهاز المناعي، بالإضافة الى تحسين البشرة وترطيبها بشكل كبير.