القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
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السبت 07/أبريل/2018 - 04:55 م

إحالة المسئولين عن مصرع طالب فى بالوعة صرف شبرا للنيابة

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
كتب صلاح حسنى
dostor.org/2120548

قرر اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، إحالة كافة المسئولين عن مصرع الطالب «مصطفى أحمد سعيد»، الذي سقط في بالوعة الصرف الرئيسية بالشارع الجديد بحى شرق شبرا الخيمة، إلى النيابة العامة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ومحاسبة المقصرين، مشددا على أنه لا مكان لمقصر أو متخاذل في عمله.

وأمر المحافظ، رؤساء المدن والأحياء، بضرورة مراجعة البيّارات المتواجدة في أنحاء المحافظة، والتأكد من سلامة الأغطية، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، وشركة مياه القاهرة الكبرى.

كان الطالب مصطفى أحمد سعيد قد لقي مصرعه إثر سقوطه في بالوعة الصرف الرئيسية بالشارع الجديد بحي شرق شبرا الخيمة.

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