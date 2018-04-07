الناقد المسرحى أحمد خميس يشيد بعرض «شقة عم نجيب»

شهدت الندوة التطبيقية للعرض المسرحي «شقة عم نجيب»، التي نظمها المركز القومي للمسرح، أمس، إشادة من الناقد المسرحي أحمد خميس، الذى بدأ حديثه بالفكرة الأساسية، التي وضحت اهتمام الدكتور سامح مهران مؤلف العرض بأهمية دور المرأة وانتصاره لقضايا المرأة.



ففى أحداث العرض، نجد أن الرجل انتصر إلى الماضى ودخل إلى دولاب الملابس مثل شخصية «سى السيد وزبيدة»، ولكن هناك دافع ومقاومة، فقد فتح المجال لصوت المرأة فى انتصار رؤيته.



كما أشار إلى روعة موسيقى د.ياسمين فراج فى توظيفها الموسيقى الملائم للأحداث.



وأوضح الفنان القدير جلال الهجرسى، أن لديه أزمة فى التعامل مع العرض كفنان وكممثل، فهو على علم تام بطبيعة الجهد والطاقة المبذولة على خشبة المسرح من الممثل والممثلة هنا، فالممثلون عمود العرض وبمثابة الروح الناطقة الحية التى تعطى حيوية لكل مفردات العرض المسرحى، وفى عرض «شقة عم نجيب» نحن بصدد نظرة إلى عالم نجيب محفوظ الأدبى وبتفسيره التاريخى وبتخصيص التفسير التاريخى على مفهوم المواطنة.