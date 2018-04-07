ورشة تكيف المناخ تختتم أعمالها بشرم الشيخ

أختتم، أمس، الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، وبيترشيا إسبينوزا السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية التغيرات المناخية، أعمال ورشة عمل الخطط الوطنية للتكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية ((NAP EXPO، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 4-6 أبريل 2018 بمدينة شرم الشيخ، بحضور 200 مشارك من جميع دول العالم وممثلين من مختلف المجالات، بالإضافة إلى منظمات الأمم المتحدة ومنظمات وهيئات ثنائية ومتعددة الأطراف، خبراء وعلماء ومنظمات المجتمع المدني.



و أكد «فهمي» على أهمية هذه الورشة فى مسار مفاوضات تغير المناخ، للتأكيد على أهمية التكيف مع آثار التغيرات المناخية للدول النامية والأقل نموا والجزر الصغيرة، حيث تهدف الورشة إلى تطوير وصياغة خطط العمل الوطنية في مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية من خلال العمل المشترك وتبادل الخبرات بين مختلف البلدان والمنظمات والجهات الفاعلة الأخرى، ومناقشة أفضل الممارسات التي تدعم إجراءات التكيف في مختلف النظم والقطاعات، والتعامل مع المخاطر المرتبطة بتغير المناخ.



وشهدت الورشة، الإعلان عن رواد التكيف مع آثار التغيرات المناخية، والذين تم اختيارهم من خلال سكرتارية الإتفاقية لأعمالهم الرائدة فى مجال التكيف والتصدى للتغيرات المناخية، وهم فيكيتاميلوا كاتوا أوتويكامان، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل السامي للدول النامية والدول النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، والسناتور لورين ليجاردا، عضو مجلس الشيوخ عن جمهورية الفلبين، والبروفيسور جاي تشون شو من كوريا، وحلمي أبو العيش من مصر.