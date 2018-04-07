القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقى نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
مصر
السبت 07/أبريل/2018 - 09:30 ص

ورشة تكيف المناخ تختتم أعمالها بشرم الشيخ

ورشة تكيف المناخ
محمد إبراهيم
dostor.org/2119875

أختتم، أمس، الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، وبيترشيا إسبينوزا السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية التغيرات المناخية، أعمال ورشة عمل الخطط الوطنية للتكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية ((NAP EXPO، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 4-6 أبريل 2018 بمدينة شرم الشيخ، بحضور 200 مشارك من جميع دول العالم وممثلين من مختلف المجالات، بالإضافة إلى منظمات الأمم المتحدة ومنظمات وهيئات ثنائية ومتعددة الأطراف، خبراء وعلماء ومنظمات المجتمع المدني.

و أكد «فهمي» على أهمية هذه الورشة فى مسار مفاوضات تغير المناخ، للتأكيد على أهمية التكيف مع آثار التغيرات المناخية للدول النامية والأقل نموا والجزر الصغيرة، حيث تهدف الورشة إلى تطوير وصياغة خطط العمل الوطنية في مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية من خلال العمل المشترك وتبادل الخبرات بين مختلف البلدان والمنظمات والجهات الفاعلة الأخرى، ومناقشة أفضل الممارسات التي تدعم إجراءات التكيف في مختلف النظم والقطاعات، والتعامل مع المخاطر المرتبطة بتغير المناخ.

وشهدت الورشة، الإعلان عن رواد التكيف مع آثار التغيرات المناخية، والذين تم اختيارهم من خلال سكرتارية الإتفاقية لأعمالهم الرائدة فى مجال التكيف والتصدى للتغيرات المناخية، وهم فيكيتاميلوا كاتوا أوتويكامان، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل السامي للدول النامية والدول النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، والسناتور لورين ليجاردا، عضو مجلس الشيوخ عن جمهورية الفلبين، والبروفيسور جاي تشون شو من كوريا، وحلمي أبو العيش من مصر.

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء يُطالب بتفعيل دور «الحكومات المحلية» فى عملية التخطيط

بدء ورشة عمل «قمة المناخ» فى شرم الشيخ بمشاركة 200 دولة

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين

منذ يوم

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة

منذ يومين

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

منذ يومين

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق

منذ يومين

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم

الآن

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»

غدًا.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

بالصور.. تفاصيل حفل جورج وسوف فى طابا هايتس

كيف استعدت الحدائق العامة لاستقبال احتفالات شم النسيم؟

الأكثر قراءة

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

استياء بين العاملين بالضرائب بعد تأخر صرف الحافز

عزة الحناوي «جرسونة» في تركيا.. ماذا حدث مع الهاربة إلى أيمن نور؟

محمد الباز يكتب: الرسالة الأخيرة التي لم تصل إلى دراويش أحمد خالد توفيق

ألبومات الصور

«جبروت امرأة».. «نسرين» تقتل زوجها بـ«3 طعنات» بعد تقييده بالحبال

اليتم والسرطان لا يخفيان بسمة الأطفال (ألبوم)

الحديقة الدولية تحتفل بـ«يوم اليتيم» في الإسكندرية (صور)

زفاف جماعي لـ32 عروسًا في «يوم اليتيم» بسوهاج

نجم الساعة

حضرة الوداع.. كيف يدفن الصوفية موتاهم؟

الأكثر قراءة

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

استياء بين العاملين بالضرائب بعد تأخر صرف الحافز

عزة الحناوي «جرسونة» في تركيا.. ماذا حدث مع الهاربة إلى أيمن نور؟

محمد الباز يكتب: الرسالة الأخيرة التي لم تصل إلى دراويش أحمد خالد توفيق

كشكول

"6 أكتوبر" تبدأ وضع أسئلة امتحانات النقل وطباعتها

مخالفات"امتحانات أبناؤنا في الخارج" تثير غضب أولياء الأمور

سلامة الأغذية فى "شم النسيم" ندوة بـ"بيطرى إسكندرية" .. غدا

جامعة الإسكندرية تنظم مهرجان المدن الجامعية بعنوان "فى حب مصر"

ننشر توصيات مؤتمر جامعة عين شمس "عالمية وانطلاق "

الأمصار

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

قذائف صاروخية تضرب الغوطة الشرقية

الكونجرس يناقش تعيين وزير الخارجية الأمريكي الجديد

سانا: مقتل 4 وإصابة أكثر من 30 مدنيا جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقها "جيش الإسلام" على أحياء دمشق

الكوريتان تبحثان إنشاء خط ساخن قبيل القمة المرتقبة

ads
منوعات

«حارسه ثعبان».. حياة العائش مع الذئاب

«تقتل كل من يقترب».. لعنة سيارة جيمس دين

فيديوجراف.. «هتك عرض مصري في الكويت.. وعمرو دياب في دبي» أبرز أخبار اليوم

ولاد الكار

«الشيخ»: ملتقي إعلام المستقبل يعمل تحت مظلة «الثقافة»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك