«صحة الإسكندرية» تُعلن المحصلة النهائية لضحايا العقار المنكوب

أعلنت الدكتورة عزة الفناجيلي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، المحصلة النهائية لانهيار العقار الكائن في سيدي حابر، محمد نبيل عبدالمنعم، 72 سنة، وعمرو عبدالعزيز جابر حسن 36 سنة، ونعمة عبدالقادر.



وأضافت "الفناجيلي"، أن المصابين قد بلغ عددهم 3 أفراد، هم: فاطمة السيد علي، 32 سنة، في مستشفى جمال عبدالناصر، وحنفي عبدالباري حنفي، 55 سنة، من الحماية المدنية، وعواطف محمد عبدالقادر تم إسعافها وخروجها من مستشفى جمال عبدالناصر.



يُذكر أنه قد إنهار عقار مكون من 7 طوابق بمنطقة مصطفى كامل شرقي الإسكندرية، أمس الجمعة، وتم انتشال 3 جثث و3 ضحايا من أسفل الأنقاض.