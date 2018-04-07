القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
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05:32 ص

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03:48 ص

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عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

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سياسي
السبت 07/أبريل/2018 - 01:03 ص

اليوم.. بدء الدورات التدريبية لـ«محامى الإسكندرية» فى علوم الحاسب

سامح عاشور
سامح عاشور
الحسين عبيد
dostor.org/2119797

تُنظم لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين، دورة فى علوم الحاسب الآلي (ويندوز 10) لشباب المحامين بالإسكندرية مجانا، ابتدءًا من اليوم السبت الموافق 7 إبريل إلى 13 من نفس الشهر، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف مصطفى البنان والسيد نايف، عضوي النقابة العامة.

وقال مصطفى البنان، مقرر اللجنة، إن المتدرب يحصل فى نهاية الدورة على شهادة مؤهلة للتوظيف، خصوصًا بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى، التي عُقدت من 4 إلى 8 مارس الماضي.

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