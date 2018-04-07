القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
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الثقافة
السبت 07/أبريل/2018 - 12:52 ص

الرافدين تصدر رائعة ويلز «آن فيرونيكا» بالعربية

الرافدين تصدر رائعة
نضال ممدوح
dostor.org/2119793

صدرت حديثًا عن دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لرائعة هربرت جورج ويلز «آن فيرونيكا»٬ ومن ترجمة الدكتورة حنان المسعودي.

كانت الرواية قد نشرت للمرة الأولي في عام 1909. تصف الرواية تمرد البطلة آن فيرونيكا ستانلي، وهي سيدة شابة في الثانية والعشرين، ضد تسلط والدها الصارم من الطبقة المتوسطة.

تجسد الرواية مشاكل المرأة الجديدة المعاصرة، وتقع أحداثها في لندن وضواحيها أيام الفترة الإدواردية.

تقدم الرواية مقالات قصيرة عن حركة تصويت المرأة في بريطانيا العظمى وبها فصل مستوحى من محاولة المطالبات بالتصويت لاقتحام البرلمان عام 1908.

أثارت آن فيرونيكا ضجة كبيرة عندما نشرت في خريف عام 1909 بسبب الحساسيات النسوية للبطلة وأيضا بسبب علاقة ويلز مع أمبر ريفز، وهي نسوية بريطانية وهي التي ألهمت شخصية العنوان.

ورغم أن الرواية تبدو وديعة الآن، فقد اعتبرت فضيحة من قبل الكثيرين في زمنها، وندد بها على أنها قادرة على تسميم عقول قرائها، كما وصفت مجلة ذا سبيكتيتور.

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