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اقتصاد
الجمعة 06/أبريل/2018 - 05:53 م

أليانز: العلاقة بين الأسهم الأوروبية والأمريكية عند أدنى مستوى منذ 2006

أليانز: العلاقة بين
وكالات
dostor.org/2119514

يشهد معدل الارتباط بين الأسهم الأوروبية ونظيرتها الأمريكية أضعف مستوى منذ عام 2006، وهو الأمر الذي قد يجعلها تتفوق خلال العام الحالي.

وأوضحت شركة الخدمات المالية "أليانز"، اليوم الجمعة، أن مؤشر الارتباط بين "ستوكس 600" الأوروبي و"ستاندرد آند بورز 500" الأمريكي خلال مدة 120 يومًا تراجع من 0.6 المسجلة في بداية فبراير الماضي إلى مستوى 0.37.

ويعتبر هذا التحرك بمثابة مزيد من تباعد العلاقة بين المؤشرين عن مستوى 1، والذي يمثل ارتباطًا تامًا.

وتفوق مؤشر أوروبا الرئيسي فيما يتعلق بالأداء خلال تلك الفترة، حيث تراجع بنحو 6.3% مقارنة مع هبوط قدره 6.7% في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500".

ويرجع ضعف العلاقة بين المؤشرين إلى الموجة البيعية الأخيرة في أسهم عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة مثل "فيسبوك" و"أمازون".

وتمثل أسهم التكنولوجيا أقل من 5% من مؤشر "ستوكس 600" مقابل 25% في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500".

كما أن المخاوف بشأن اتجاه الولايات المتحدة والصين نحو حرب تجارية لم يؤثر كثيرًا على أداء البورصات الأوروبية، كون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعفى الكتلة من تعريفات الصلب والألمنيوم.

وكان ترامب فرض تعريفات جمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم بنسبة 25% و10% على الترتيب مع استثناء عدد من حلفائها الرئيسيين مثل دول الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا وغيرهم.

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