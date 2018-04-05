رامي جان: أيمن نور طغى وتجبر.. ويهدد شباب «الشرق» بالحبس في تركيا (فيديو)

الخميس 05/أبريل/2018 - 09:23 م
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«ممر كوداك».. جنة الله في وسط البلد (فيديو)
«الدنيا ربيع.. الجو بديع.. قفّلي على كل المواضيع، ممر كوداك سار على نهج السندريلا فى أغنيتها التى تحتفي بها بحلول الربيع، فبقدوم الفصل سخر الشارع ذاته وأنهى كل نشاطاته المعتاده، فأعلنها جهرًا أنه لا ...
بالصور.. كنيسة المهد تستعد لاستقبال «النور المقدس»
تستعد كنيسة المهد للروم الأرثوذكس، تحت رعاية، المطران ثيوفيلكتوس، الوكيل البطريركى فى مدينة بيت لحم، للاحتفال باستقبال النور المقدس، يوم السبت المقبل. وقام شباب الكنيسة بتزيين شارع النجمة التاريخى ...
«عبدالغفار» يمنح أنواط الامتياز لـ12 ضابطًا وفردًا بـ3 محافظات
أناب وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، اليوم الخميس، اللواء أحمد عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن وسط الصعيد لمنح 12 ضابطًا وفردًا أنواط الامتياز والاستحقاق في محافظات الوادي الجديد وسوهاج ...